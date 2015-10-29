Модуль на WebGl

Добрый день. Ресурс - vseteplohodi.ru 1. http://derzhava.vseteplohodi.ru/ - при увеличении первой фотографии дальнейшего перелистывания в галерее не происходит, все время первая фотография. Так во всех галереях. 2. Добавить навигационный путь ("хлебные крошки") на сайт (с учетом наличия поддоменов). 3. ...