Модуль на WebGl

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка80 просмотров
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Ищу программиста,имеющего реальный опыт работы на Webgl для разработки небольшого модуля. Все детали в личку,отвечайте только если вы уже работали с Webgl

8 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад