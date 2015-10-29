Доработка стандартных компонентов 1С-Битрикс

Ищу программиста,имеющего реальный опыт работы на Webgl для разработки небольшого модуля. Все детали в личку,отвечайте только если вы уже работали с Webgl
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно вывести фильтр товаров на главную страницу и внутренние страницы каталога, фильтр должен быть горизонтальным и добавить выбор товара по атрибутам: вязкость , литраж, бренд и выбор диапазона цен (от и до).
Вывести на главную таб Специальное предложение, а в него товары на которые сейчас сайте есть скидки.
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