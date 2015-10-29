Доработка стандартных компонентов 1С-Битрикс

Нужно вывести фильтр товаров на главную страницу и внутренние страницы каталога, фильтр должен быть горизонтальным и добавить выбор товара по атрибутам: вязкость , литраж, бренд и выбор диапазона цен (от и до).

Вывести на главную таб Специальное предложение, а в него товары на которые сейчас сайте есть скидки.