Веб-программист

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок579 просмотров
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Корректировка и ведение сайта на друпал, контент и безопасность.

Требуется спец из России и не посредник.

Общение голосом скайп обязательно. Цена по согласованию типов работ с исполнителем. Предоплата по желанию. Постоянное сотрудничество.

8 лет назад
GOD_HOME
Алексей 
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад