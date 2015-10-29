Необходим рип (клон) сайта с контентом

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок181 просмотр
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1. Необходим качественный рип (клон) сайта с контентом.

2. Возможность последующего редактирования (не обязательно)

3. Небольшой редизайн.

8 лет назад
NikiforD
53 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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