Нужен 1 редирект .htaccess

1. Необходим качественный рип (клон) сайта [u]с контентом.[/u] 2. Возможность последующего редактирования (не обязательно) 3. Небольшой редизайн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Есть ссылка формата:
http://san-dom.by/component/search/?search=teka&controller=search&task=result&start=24 (она неверная)
Нужно заредиректить ее до формата:
http://san-dom.by/component/search/?search=teka&searchwordsugg=&option=com_jshopping&controller=search&task=result&start=24
То есть в каждую неправильную ссылку вставляем конструкцию "&searchwordsugg=&option=com_jshopping"
Обратите внимание, что в данной ссылке "teka" и "24" - переменные значения.
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