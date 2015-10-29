Удалить старый мерчант и установить новый мерчант LiqPay

Вместо старого мерчанта на сайт установить новый мерчант LiqPay

Вот мануал для смены мерчанта: https://www.liqpay.com/ru/doc/liq_buy

Приват банк сообщил следующее: (поэтому Мы и хотим сменить мерчатнт)

Ранее Вы были подключены к сложному протоколу взаимодействия e-commerce.

ПриватБанк разработал новую web-платформу по настройке платежей Liqpay.com, куда мы включили ряд универсальных инновационных инструментов:

Данным письмом информируем Вас, что поддержка старого протокола e-commerce будет прекращена в ноябре 2015 года. Поэтому рекомендуем Вам перейти на новый протокол LiqPay.com в ближайшее время