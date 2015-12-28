Настройка сайта + интеграция с поставщиком [Bitrix]

Веб-программированиеЗавершен2 заявки104 просмотра
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Мы покупаем готовое решение http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/aspro.tires/ + редакцию “Малый бизнес”.

От вас требуется:

  • Установить и настроить сайт на нашем хостинге.
  • Проверить работу магазина, ничего ли отвалилось при установке?
  • Настроить интеграцию каталога товаров с сайтом https://pro.4tochki.ru/ имеется вся документация для интеграции. Нужно от туда выгрузить все свойства товаров для фильтров и подборок на сайте, данные о сроках поставки с возможностью добавить к нему еще и наше время. (Доступы выдам кандидатам для более точного понимания задачи)
Ищу человека с большим опытом работы с битриксом. (без готовых проектов на битриксе не писать).

От вас требуется:

  • Ссылки на ваши проекты
  • Стоимость часа работы
8 лет назад
mmoex
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
jxn2006
Виктор 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$100
5 дней
Работа пока продолжается
Хороший заказчик все норм