Настройка сайта + интеграция с поставщиком [Bitrix]

Надо поставить такой калькулятор на сайт - http://prntscr.com/8wn7ty Все подробности во вложении или здесь - https://yadi.sk/i/RToyBbfek6kQY psd есть. Админка сайта на php. Жду от вас предложение по цене и срокам. Отвечу на уточняющие вопросы. Если сработаемся, поставим еще другие калькуляторы.