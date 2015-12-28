1. Необходим качественный рип (клон) сайта [u]с контентом.[/u] 2. Возможность последующего редактирования (не обязательно) 3. Небольшой редизайн.
Настройка сайта + интеграция с поставщиком [Bitrix]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы покупаем готовое решение http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/aspro.tires/ + редакцию “Малый бизнес”.
От вас требуется:
- Установить и настроить сайт на нашем хостинге.
- Проверить работу магазина, ничего ли отвалилось при установке?
- Настроить интеграцию каталога товаров с сайтом https://pro.4tochki.ru/ имеется вся документация для интеграции. Нужно от туда выгрузить все свойства товаров для фильтров и подборок на сайте, данные о сроках поставки с возможностью добавить к нему еще и наше время. (Доступы выдам кандидатам для более точного понимания задачи)
От вас требуется:
- Ссылки на ваши проекты
- Стоимость часа работы
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