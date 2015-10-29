Исправить ошибки после переноса сайтов с хотсинга на хостинг.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перенесли два сайта, силами техподдержки хостинга, в целом они работают, но есть сбои, у одного после

авторизации не логинится в админку, у второго вместо внутренних страниц –

ошибка 404. Хостинг Русоникс, Сервер без проблем 3.1.

8 лет назад
magnam
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Надо сделать калькулято на сайт

    Надо поставить такой калькулятор на сайт - http://prntscr.com/8wn7ty Все подробности во вложении или здесь - https://yadi.sk/i/RToyBbfek6kQY psd есть. Админка сайта на php. Жду от вас предложение по цене и срокам. Отвечу на уточняющие вопросы. Если сработаемся, поставим еще другие калькуляторы.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт определения пользователя из соц сети

    Здравствуйте! Необходимо написать скрипт, который можно установить на сайт. Этот скрипт определяется id пользователя из соц сети в контакте. Если посетитель сайта авторизован - то скрипт определяет его id и просто выводит на экран. Бюджет ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен 1 редирект .htaccess

    Задача: Есть ссылка формата: http://san-dom.by/component/search/?search=teka&amp;controller=search&amp;task=result&amp;start=24 (она неверная) Нужно заредиректить ее до формата: http://san-dom.by/component/search/?search=teka&amp;searchwordsugg=&amp;option=com_jshopping&amp;controller=search&amp;task=result&amp;start=24 То есть в каждую неправильную ссылку вставляем конструкцию "&amp;searchwordsugg=&amp;option=com_jshopping" Обратите внимание, что в данной ссылке "teka" и "24" - переменные значения.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Удалить старый мерчант и установить новый мерчант LiqPay

    Вместо старого мерчанта на сайт установить новый мерчант LiqPay Вот мануал для смены мерчанта: https://www.liqpay.com/ru/doc/liq_buy Приват банк сообщил следующее: (поэтому Мы и хотим сменить мерчатнт) Ранее Вы были подключены к сложному протоколу взаимодействия e-commerce. ПриватБанк разработал новую web-платформу по настройке ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка проекта

    Проект Cloudymainer проект облачного майнинга   http://cloudyminer.com/. Нужно доработать сайт.  Внутренние ссылки и немного добавить в профиль клиента. Сайт на скрипте  adminstation  AS HYIP v4.1  И доработать админку сайта. В дальнейшем при желании взять сайт ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад