Доска объявлений на wordpress.Нужно сделать, чтобы при добавлении объявления текст объявления проверялся на наличие запрещенных слов.Если эти слова найдены в объявлении, то объявление не публикуется, а добавляется "в ожидание".Функция "Ожидание" реализована в теме.
Сделать кнопку на сайте. "заказать звонок", "напишите мне вконтакте"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сделать кнопку на сайте. "заказать звонок", "напишите мне вконтакте" "узнать цену" будем делать на сайте vmstar.ru
Кнопочку красиво оформить. Пример кнопки прикрепляю. Для срочности можете писать вк https://vk.com/scopinski
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