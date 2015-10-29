Сделать кнопку на сайте. "заказать звонок", "напишите мне вконтакте"

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок144 просмотра
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сделать кнопку на сайте.  "заказать звонок", "напишите мне вконтакте" "узнать цену"  будем делать на сайте vmstar.ru 

Кнопочку красиво оформить. Пример кнопки прикрепляю.  Для срочности можете писать вк https://vk.com/scopinski

8 лет назад
Vladimir55555
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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