WP проверка текста на наличие запрещенных слов

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки93 просмотра
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Доска объявлений на wordpress.Нужно сделать, чтобы при добавлении объявления текст объявления проверялся на наличие запрещенных слов.Если эти слова найдены в объявлении, то объявление не публикуется, а добавляется "в ожидание".Функция "Ожидание" реализована в теме.

8 лет назад
vcevmecte
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад