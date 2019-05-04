fat

Степан fat

 
36 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
klogachev
Кузьма 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$130
10 баллов
5 лет назад
WordPress доработка сайта, верстка + натяжка
Отличный заказчик. Рекомендую. Четко поставленная задача.
Работа выполнена качественно и в срок, спасибо!
Ответный отзыв
Sukhanov_Alexey
Алексей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$108
10 баллов
5 лет назад
Срочно нужен Wordpress Full-stack разработчик закончить сайт+поддержка
Сотрудничаю со Степаном уже не в первый раз. Это именно один из тех клиентов, с которыми приятно работать и хочется продолжать дальнейшее сотрудничество. Отдельно стоит отметить проекты - было очень интересно погружаться в их специфику.
Крутой спец! Рекомендую!
Ответный отзыв
Sukhanov_Alexey
Алексей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Настроить колл трекинг на сайте Wordpress
Один из лучших клиентов с которым приходилось работать. Был рад участвовать во всех проектах Степана, и с радостью поучаствую еще, если пригласит.
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Sukhanov_Alexey
Алексей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$19
10 баллов
5 лет назад
Вывод кастомных записей и полей в шаблоне Wordpress
Рекомендую к сотрудничеству
Как обычно Алексей выполнил все качественно и в срок, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Sukhanov_Alexey
Алексей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$108
10 баллов
5 лет назад
Требуется WordPress разработчик доделать адаптивную верстку сайта
Со Степаном было приятно работать. Всегда находится на связи, быстро отвечает и проверяет задание.
Алексей точно в срок выполнил срочный заказ, все сделано профессионально и без нареканий, буду обращаться еще!
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