Требуется верстальщик с хорошим знанием WordPress (в плане верстки, а не разработки) для переверстывания сайта doctorlevin.ru. На сайте побывало много разных "гуру-верстальщиков", в результате скопилось огромное количество мусорного кода, лишних библиотек, где невозможно разобраться. Нужно ...
- $400HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
Сервер CentOS на ISPmanager, был с кастомным конфигом, по глупости отредактировал www-домены в панели в итоге всё слетело. Нужно поднять сервер. Указывайте свой контакт в телеграм.Системное администрирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется опытный копирайтер на долгосрочное сотрудничество. Работа заключается в написании текстов для крупной стоматологической клиники в г. Москва: - несколько сайтов (разделенный по узким направлениям) клиники - Яндекс.Дзен, Яндекс.Кью - сторонние ресурсы - социальные сети Предоставляются Инструкции и ТЗ со структурой. Требования ...Копирайтинг63 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется верстальщик со знанием архитектуры меню WordPress для обновления текущей верстки. Как выглядит сейчас - [url=http://joxi.ru/DrlNnqpIVOYBg2]http://joxi.ru/DrlNnqpIVOYBg2[/url], и как надо сделать - [url=http://joxi.ru/eAOlVJDh9j0Wyr]http://joxi.ru/eAOlVJDh9j0Wyr[/url]. Приступить и сделать нужно сегодня. Надо изменить расположение иконок, загнать иконки в цсс (в меню класс указывается ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется Full stack Yii программист для поддержки портала topdent.ru. Сайт написан на Yii 1.x. Требуется помощь в организации работы dev-поддомена, устранить конфликты в git (репозиторий на bitbucket), а также работа по задачам по часовому рейту. В ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется Yii 1 full-stack программист для помощи с поддержкой портала topdent.ru на данном фреймворке. Сайт посажен на git (репозиторий на Bitbucket). В данный момент требуется решить следующие задачи: Добавить возможность в шаблонах сайта ставить условия вывода данных ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $500
Требуется опытный копирайтер на долгосрочное сотрудничество. Работа заключается в написании текстов для сайтов стоматологических клиник. Предоставляется подробная Инструкция и ТЗ со структурой. Требования к автору: [list][*]Опыт работы с медицинскими текстами (не обязательно по стоматологии) обязателен![*]Глубокое погружение в тему, четкое ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется дизайн для баннера в виде набора из трех слайдов, прикрепил к проекту. Требуется сделать на их основе адаптивный HTML5-баннер с легкой анимацией (предварительно согласовать).Баннеры7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать 4 баннера акций для стоматологической клиники. Логотип в прикрепленном файле. Страница, где будут размещены баннеры - [url=https://www.dental7.ru/index.php/aktsii]https://www.dental7.ru/index.php/aktsii[/url] Сделать нужно сегодня, приступить прямо сейчас. Указывайте в заявке стоимость и когда сможете сделать. Размер 360х300 Тексты акций Акция Металлокерамика (Германия) 7900Р «под ключ» Акция Циркониевая ...Баннеры22 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработать дизайн лендинга для стоматологической клиники. Для тех кто хочет плотно поработать в эти выходные. Лендинг будет собираться на Тильде, поэтому желателен опыт разработки дизайнов под данный конструктор. Мокап лендинга и фирменный стиль прилагаю ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется сайт ([url=https://www.stomavenue.ru/]ссылка[/url]) стоматологической клиники, на нем уже создан кастомный тип записей Отзыв (используется в разделе Акции - там можно их увидеть). Необходимо создать страницу со списком всех отзывов с фильтром по услугам. Фильтр реализовать ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется опытный копирайтер на долгосрочное сотрудничество. Работа заключается в написании текстов для сайтов стоматологических клиник. Предоставляется подробная Инструкция и ТЗ со структурой. Требования к автору: [list][*]Опыт работы с медицинскими текстами (не обязательно по стоматологии) обязателен![*]Глубокое погружение в тему, ...Копирайтинг54 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо в кастомном меню Wordpress сделать вывод иконок через настройки пунктов меню. Сейчас в других меню используется плагин Menu Image и все устравает, но в кастомном меню он не подцепляется и иконки не выводятся. Возможно, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется сделать 6 шаблонов постов для инстаграма стоматологической клиники. Фирменный стиль и логотип есть. Указывайте в заявке ссылку на портфолио оформленных инстаграмов. Приступить нужно сегодня!Баннеры8 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется корректировка и проверка текстов сервисами Тургенев и Ретро-Главред. Задачи: [list=1][*]Устранение переспама в заголовках и тексте (повторы слов).[*]Устранение водности и ошибок стилистики, повышение удобочитаемости.[*]Структурирование текста — оформить подходящие части текста списками, выделить блоки внимания.[*]В случае необходимости расширить структуру — создать ...Редактирование и Корректура119 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется WordPress разработчик, Full Stack (backend+frontend), либо backend (имеется свой верстальщик под рукой), доделать сайт стоматологической клиники. Сайт собран на WordPress 4.9+ACF PRO, сборка страниц услуг через ACF Flexible Content. Сайт готов на 80%, верстка ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо расшифровать записи интервью с врачами стоматологических клиник (длительность 1-2 часа). Литературная обработка не требуется. Большой объем работы. Цена за 1 час интервью — 200 руб.Транскрибация87 заявокЗакрыт5 лет назад
Срочно требуется профессионал WordPress натянуть уже готовую вёрстку на CMS. Сайт стоматологической клиники, стандартные для такого рода сайтов набор кастомных страниц и полей, примерное ТЗ по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1iRQBlpY4mt_3COtYBSQ2u3eNw5zrxYY0-Cn6UVFiwn8/edit?usp=drivesdk]https://docs.google.com/document/d/1iRQBlpY4mt_...[/url] Там же ссылки на вёрстку. Помимо отличных знаний архитектуры WP ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется программист, который доработает и протестирует работоспособность формы записи на прием к врачу на сайте [url=https://budovdsky-clinic.ru/]https://budovdsky-clinic.ru[/url]. Формы расположены на страницах врачей [url=https://budovsky-clinic.ru/o-klinike/vrachi/budovskiy-aleksandr-ivanovich.html]https://budovsky-clinic.ru/o-klinike/vrachi/bud...[/url] . Сайт сейчас на html. Было бы хорошо его собрать на php-инклюдах сразу заодно (шапка, футер, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $300
Требуется копирайтер (автор) для составления текстов медицинской тематики (стоматология). Работа заключается в написании текстов для сайта стоматологической клиники: — описание услуг — о заболеваниях зубов Предоставляется подробная Инструкция и ТЗ со структурой. От автора требуется четкое соблюдение требований, изложенных ...Копирайтинг35 заявокЗакрыт5 лет назад