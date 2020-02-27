Верстальщик под WordPress доработать верстку меню, срочно сегодня

Требуется верстальщик со знанием архитектуры меню WordPress для обновления текущей верстки. Как выглядит сейчас - http://joxi.ru/DrlNnqpIVOYBg2, и как надо сделать - http://joxi.ru/eAOlVJDh9j0Wyr.

Приступить и сделать нужно сегодня.

Надо изменить расположение иконок, загнать иконки в цсс (в меню класс указывается для пункта родительского чтобы картинка была), добавить стрелочку у родительского пункта, и внизу пункт "все статьи раздела" - будет в админке WP вставляться как пункт с произвольным url.

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