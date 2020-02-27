Здравствуй дорогой исполнитель, большая просьба ознакомиться с заданием. Интересует исполнитель с опытом разработок онлайн-игр. Наш сайт [url=https://battlecash.su/]https://battlecash.su[/url] , нужно скопировать и установить дизайн с сайта - [url=https://new.battle.expert/]https://new.battle.expert[/url] ( сайт конкурента), только точная копия дизайна. Конечный результат, идентичная копия сайта - [url=https://new.battle.expert/]https://new.battle.expert[/url] . Ждем ответственного ...
Верстальщик под WordPress доработать верстку меню, срочно сегодня
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстальщик со знанием архитектуры меню WordPress для обновления текущей верстки. Как выглядит сейчас - http://joxi.ru/DrlNnqpIVOYBg2, и как надо сделать - http://joxi.ru/eAOlVJDh9j0Wyr.
Приступить и сделать нужно сегодня.
Надо изменить расположение иконок, загнать иконки в цсс (в меню класс указывается для пункта родительского чтобы картинка была), добавить стрелочку у родительского пункта, и внизу пункт "все статьи раздела" - будет в админке WP вставляться как пункт с произвольным url.
Указывайте стоимость за данную работу и свой контакт в Telegram.
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