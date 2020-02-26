Перенести сайт на Joomla

Здравствуйте!

Был сайт на самописном (PHP) движке, в один момент он перестал работать, а разработчики перестали выходить на связь. Сейчас возникла необходимость восстановить работу сайта, но чтобы наверняка, решили перенести его (дизайн + контент) на CMS Joomla, в связи с чем ищу исполнителя для данного вида работы.

Файловую структуру сайта прикрепляю, возможно, она кому-то будет знакома.