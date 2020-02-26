Перенести сайт на Joomla

HTML-версткаЗакрыт12 заявок1145 просмотров
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Здравствуйте! 

Был сайт на самописном (PHP) движке, в один момент он перестал работать, а разработчики перестали выходить на связь. Сейчас возникла необходимость восстановить работу сайта, но чтобы наверняка, решили перенести его (дизайн + контент) на CMS Joomla, в связи с чем ищу исполнителя для данного вида работы. 

Файловую структуру сайта прикрепляю, возможно, она кому-то будет знакома.

Joomla
4 года назад
zosimov
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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