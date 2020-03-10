Переверстать страницу проекта на сайте Wordpress

требуется помощь по среднему проекту на drupal 7 опыт и отзывы по друпалу приветствуются. на сегодняшний день основная задача: разместить на сайте блок с иконками для перехода по основным разделам сайта. желательно придумать какой то механизм идентичный используемуму на ...