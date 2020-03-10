Переверстать страницу проекта на сайте Wordpress

$8
HTML-версткаЗавершен7 заявок227 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача несложная, но сделать нужно оперативно.

Макет есть (.psd), скину в личку. Обязательна адаптивка.

Предоплат не предусмотрено.

WordPress
4 года назад
dmy3
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
4 года назад
$34
2 дня
С Дмитрием очень комфортно работать: всегда на связи, оперативно отвечает, вносит правки при необходимости. Рекомендую!
Отличный заказчик. Оплата во время.