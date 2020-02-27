Верстка битрикс и доработка логики фильтра

HTML-версткаЗавершен7 заявок301 просмотр
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Нужна верстка и новая логика фильтра. CMS - 1С битрикс, заинтересованным сброшу ТЗ для оценки. Сайт https://mebelny-dom.com/

4 года назад
Mebelev
Сергей 
48 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
khalunin
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$27
2 дня
Отличная работа, спасибо, Павлу, за короткий срок настроил работу фильтра, магазин на платформе 1С-битрикс, все работает идеально. Сотрудничество продолжаем.
Отличный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству.