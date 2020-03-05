Доверстать сайт на вп по макету фигме

HTML-версткаЗавершен14 заявок297 просмотров
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Здравствуйте!

Есть дизайн сайта фотостудии на фигме адаптивный, нужно посадить его на WP, дизайн только главной страницы, остальное будет просто вывод текста и картинок, тут главное все сделать по макету главную страницу, остальное просто вывод информации по тз, не сложный макет. 

сейчас главная на 60% уже сверстан, нужно закончить начатое, так как исполнитель не смог нормально сверстать, как то криво и косо!!

Нужно сверстать 99% по макету

жду цену и сроки!

4 года назад
Irenjazz
Ирина 
37 летФранция
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
leitoImpala67
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
13 дней назад
4 года назад
$160
7 дней
WMZ
Очень ответственный исполнитель, все сделал как положена и даже больше, человек выполнял все правки без затруднения! однозначно рекомендую. Спасибо за терпение.
Оплата в срок, задача чёткая, работаем дальше!
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