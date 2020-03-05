Доверстать сайт на вп по макету фигме

Здравствуйте!

Есть дизайн сайта фотостудии на фигме адаптивный, нужно посадить его на WP, дизайн только главной страницы, остальное будет просто вывод текста и картинок, тут главное все сделать по макету главную страницу, остальное просто вывод информации по тз, не сложный макет.

сейчас главная на 60% уже сверстан, нужно закончить начатое, так как исполнитель не смог нормально сверстать, как то криво и косо!!

Нужно сверстать 99% по макету

жду цену и сроки!