Верстка. Сайт-визитка стоматологического кабинета.

Добрый день. На данный момент 14 стр. в Figma. (еще будет 8 стр.). Три расширения 1440, 768 и 320 (на больших экранах всё остается в контейнере 1440). Верстка должна быть по брейкпоинтам и кроссбраузерная начиная с ie11. CMS не ...
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Добрый день.
На данный момент 14 стр. в Figma. (еще будет 8 стр.). Три расширения 1440, 768 и 320 (на больших экранах всё остается в контейнере 1440). Верстка должна быть по брейкпоинтам и кроссбраузерная начиная с ie11. CMS не нужна. Пиксель перфект не нужен. Возможно будет нужна некоторая анимация, но это будет оговариваться отдельно.
Напишите, пожалуйста, сроки и приблизительную стоимость проекта.
С уважением,
Оксана
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