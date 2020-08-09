Верстка. Сайт-визитка стоматологического кабинета.

Добрый день.

На данный момент 14 стр. в Figma. (еще будет 8 стр.). Три расширения 1440, 768 и 320 (на больших экранах всё остается в контейнере 1440). Верстка должна быть по брейкпоинтам и кроссбраузерная начиная с ie11. CMS не нужна. Пиксель перфект не нужен. Возможно будет нужна некоторая анимация, но это будет оговариваться отдельно.

Напишите, пожалуйста, сроки и приблизительную стоимость проекта.

С уважением,

Оксана