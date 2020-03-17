Нужно сверстать страницу на Wordpress

HTML-версткаЗавершен9 заявок296 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать страницу на Wordpress . https://www.figma.com/proto/K7teQSnYpYQvP09oA1ZXeF/Геодезия?node-id=512%3A774&viewport=642%2C-579%2C0.11623229831457138&scaling=min-zoom

1. переделать меню

2. добавить страницу с картами 

3. добавить внизу каждой страницы рекомендательные письма 

4. добавить время работы 

5. верхнее меню должно дублироваться при скролле вниз  

WordPress
4 года назад
aquakiev
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dendystyle30
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$100
3 дня
WMZ
все выполнил хорошо , и в срок
Отличный заказчик, всем рекоммендую!