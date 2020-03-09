Правка/переделка прелендингов/лендингов

$69
HTML-версткаЗавершен18 заявок340 просмотров
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Здравствуйте! Нужен человек со знаниями хтмл и всякого такого ( пшп ява js ) для периодических небольших правок для прокладок и ледингов в cpа, типа поменять что-то местами переделать форму заказа, скопировать интегрировать, написать/найти простой скрипт и вот это вот все, обязательно наличие связи через телегу и периодический онлайн там, оплата любым удобным способом в любое время, первое время готовы платить предоплату в дальнейшем как найдем общий язык думаю это не станет проблемным вопросом. Кароч в команду арбитражников нужен технарь, готовы платить за конкретную выполненную работу. Мильон платить не будем, есть понимание что сколько стоит и сколько занимает времени, типа скопировать и почистить код преленда от левой фигни не стоит 100 бачей и 50 не стоит, смотря конечно какой :), но 100 никакой не стоит, жду предложений от адекватных людей для долгосрочного сотрудничества.

4 года назад
Mellkiy
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
egowka
Герман 
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
29 отзывов
4 года назад
$80
3 дня
Рекомендую к сотрудничество! Ответственный, пунктуальный, всегда на связи.
Ваня отличный адекватный заказчик, подробно объясняет задачи, очень нравится с ним общаться. Когда нужно обговорить детали спокойно общается по голосовой связи, что очень круто! С оплатной никаких проблем, всё четко. По итогам сотрудничества однозначно могу рекомендовать его.
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