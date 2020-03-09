Правка/переделка прелендингов/лендингов

Здравствуйте! Нужен человек со знаниями хтмл и всякого такого ( пшп ява js ) для периодических небольших правок для прокладок и ледингов в cpа, типа поменять что-то местами переделать форму заказа, скопировать интегрировать, написать/найти простой скрипт и вот это вот все, обязательно наличие связи через телегу и периодический онлайн там, оплата любым удобным способом в любое время, первое время готовы платить предоплату в дальнейшем как найдем общий язык думаю это не станет проблемным вопросом. Кароч в команду арбитражников нужен технарь, готовы платить за конкретную выполненную работу. Мильон платить не будем, есть понимание что сколько стоит и сколько занимает времени, типа скопировать и почистить код преленда от левой фигни не стоит 100 бачей и 50 не стоит, смотря конечно какой :), но 100 никакой не стоит, жду предложений от адекватных людей для долгосрочного сотрудничества.