Требуется опытный верстальщик

Сверстать одну страницу сайта с большим количеством элементов.

Опыт работы с адаптивной версткой обязателен, так как сайт будет под все устройства.

Также необходимо умение работать с CSS-препроцессорами (STYLUS, SASS/SCSS, LESS и другими)

Приветствуется работа с bootstrap сеткой.

Код верстки должен быть понятным и чистым для простой дальнейшей поддержки.

Детали при личном общении.