По примеру ([url=http://xn--d1acdchahg0a1ao.xn--80aadeied0bhftnbzle.xn--p1ai/portplaza/]http://xn--d1acdchahg0a1ao.xn--80aadeied0bhftnbzle.xn--p1ai/portplaza/[/url]) нужно создать тему для CMS Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптировать шаблон для наполнения .
Наполнять будем товарами с этого донора mytheresa.com
Вот шаблон который нужно будет подгонять. https://nixx-demo.myshopify.com/
На каждую страницу в ходе работы нужно будет добавить пример товара, сделать пример заполнения.
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