Верстка сайта (opencart)

HTML-версткаЗавершен12 заявок492 просмотра
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Всем привет!

Необходимо сверстать новый дизайн на действующий сайт. Сайт действующий: https://bober.kz/

Необходимо сверстать главную страницу, страницу о компании, страницу по материалам (примерно от 20 категории ((виды материалов)): Заполнение товарами будем заниматься сами. Работу необходимо сделать качественно и в срок. 

Дизайн полностью готов. Вот видео по дизайну: 

Мобильная версия: https://www.youtube.com/watch?v=R_sdaKIjOgA&feature=youtu.be

Компьютер: https://www.youtube.com/watch?v=1caCYvayH_Q&feature=youtu.be

Предоплата: 30%

С уважением,

Сырым 

OpenCartВерстка сайта
4 года назад
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
21 день назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$370
44 дня
WMZ
Давид выполнил работу на высшем уровне! Все понравилось! Сайт отлично работает! Все работы сделаны в срок! Рекомендую Давида как профессионала своего дела! Готовы дальше сотрудничать с ним!
Сотрудничаем с Сырым и его командой в первые. Все на высшем уровне. Приятное с пониманием общение, оперативная оплата в оговоренные сроки. Быстро находили язык при возникновении любых задач. Обсуждали варианты и всегда приходили к единому согласию. Однозначно рекомендуем как компетентного и хорошего заказчика и человека! ;)
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