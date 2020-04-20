Верстка сайта (opencart)

Сотрудничаем с Сырым и его командой в первые. Все на высшем уровне. Приятное с пониманием общение, оперативная оплата в оговоренные сроки. Быстро находили язык при возникновении любых задач. Обсуждали варианты и всегда приходили к единому согласию. Однозначно рекомендуем как компетентного и хорошего заказчика и человека! ;)