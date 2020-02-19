Верстка личного кабинета

$480
HTML-версткаЗавершен1 заявка285 просмотров
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Необходимо сверстать дизайн личного кабинета. 

Макет сделать в Sketch. Содержит 20 экранов, в некоторых из них имеются разные состояния.

Примерный объем: 

https://prnt.sc/r4pcm6 

https://prnt.sc/r4pcsi

https://prnt.sc/r4pczd

4 года назад
dumbash
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Brizman
Олег 
24 годаПольша
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$480
10 дней
WMZ
Заказ выполнен с опережением срока в два раза! Качество исполнения 4,7. Все замечания были устранены. Большое спасибо!
Отличный заказчик всегда на связи, быстрая оплата, приятный в общении! От сотрудничества одни только положительные впечатления. Спасибо за интересный проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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