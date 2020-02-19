Скопировать элемент css

Требуется верстка сайта. Дизайн выполнен в Figma, верстка нужна адаптивная с использованием bootstrap 4. Количество страниц 6.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача - скопировать кнопку Buy Now в css с https://www.cryptocompare.com/wallets/wagecan-usd-golden-card/.
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