Скопировать элемент css

HTML-версткаЗавершен5 заявок245 просмотров
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Задача - скопировать кнопку Buy Now в css с https://www.cryptocompare.com/wallets/wagecan-usd-golden-card/.

CSS
4 года назад
naoky
Юрий 
42 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Mills
38 летУкраина
4 года в сервисе
Был
час назад
4 года назад
$1
1 день
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