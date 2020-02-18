Сверстать заглушку по макету

Добрый день, Необходим файл html-рассылки. По дизайну можно опираться на стиль примера во вложении. Текст прикладываю + также изображение и логотипы. Готовность на сегодня вечер - завтра до 12 дня По вопросам, пожалуйста, обращайтесь