HTML Прелоадер для сайта на тильде.

$2
HTML-версткаЗавершен8 заявок1478 просмотров
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https://codepen.io/jackrugile/pen/JddmaX хочу этот прелоадер вставить на свой сайт на тильде. 

https://hello-site.ru/preloader/?demo=y отсюда html коды ставятся работают, а вот с codepen что-то другое я неосилю)

HTML
4 года назад
AssetK
Асет 
35 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
egowka
Герман 
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
29 отзывов
4 года назад
$3
1 день
Отличный специалист. Рекомендую. Все быстро и качественно. Остался доволен!
Асет адекватный заказчик, сам неплохо разбирается в вопросе. Знает, что ему надо. Быстро перевел деньги, никаких проблем не было.
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