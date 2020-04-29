Сделать адаптивную верстку страниц "Результаты поиска" и "Сравнение"

В приложении - PSD макеты. Нужно сделать веб верстку, кросс браузерную, адаптивную (бутстрап), с методами и вызованим для последующего внедрения в CMS 1С-Битрикс.

Страницу нужно будет смерджить (чтобы был единый файл стилей и полная совместомость) в общий репозиторий проекта https://github.com/Erobueno2020/Erobueno2020.github.io/

Примеры остальных страниц сайта, которые уже сверстаны в адаптиве и приняты, а так же стили, взять с этого же репозитория