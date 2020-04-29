Сделать адаптивную верстку страниц "Результаты поиска" и "Сравнение"

$35
HTML-версткаЗавершен4 заявки328 просмотров
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В приложении - PSD макеты. Нужно сделать веб верстку, кросс браузерную, адаптивную (бутстрап), с методами и вызованим для последующего внедрения в CMS 1С-Битрикс. 

Страницу нужно будет смерджить (чтобы был единый файл стилей и полная совместомость) в общий репозиторий проекта https://github.com/Erobueno2020/Erobueno2020.github.io/ 

Примеры остальных страниц сайта, которые уже сверстаны в адаптиве и приняты, а так же стили, взять с этого же репозитория 

4 года назад
aguru_studio
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DKvinov
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$35
2 дня
WMZ
Все сделано очень старательно, до мелочей! Рекомендую
Хороший человек, приятен в общении. НО, я допустил несколько ошибок из за которых потратил очень много времени, но вынес хороший experience! Исполнители, перед сотрудничеством, советую детально изучить ТЗ и спросить о всех мелочах и как их видит клиент. Новые изменения в ТЗ переносите на новый заказ и работайте по зафиксированному и уточнённому ТЗ. Так же, спрашивайте о Pixel Perfect и оговаривайте сдачу взятого проекта. Оговорите ВСЁ и будет вам счастье и хорошее сотрудничество!) Внимательности)
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