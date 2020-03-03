Необходимо сверстать лэндинг, верстка адаптивная и кроссбраузерная. Работа по безопасной сделке! Макет и детали по верстке в приложенном файле. Макет сделан профессионально на Figma , предоставим для верстки все картинки, иконки, шрифты и мобильную версию что бы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать копию верстки сайта.
Список страниц:
https://novayaopera.ru/afisha-i-bilety/
https://novayaopera.ru/afisha-i-bilety/repertuar/
https://novayaopera.ru/afisha-i-bilety/calendar/
https://novayaopera.ru/events/news/
https://novayaopera.ru/events/news/novaya-opera-na-konczertnyix-ploshhadkax-moskvyi/
https://novayaopera.ru/truppa/artistic-directors/
https://novayaopera.ru/truppa/artistic-directors/dmitry-sibirtsev/
https://novayaopera.ru/theatre/
https://novayaopera.ru/contacts/
все в обычной и мобильной версиях
В заявках просьба указывать сроки и стоимость.
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