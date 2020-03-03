Сделать копию верстки сайта

Добрый день! Имеется старый сайт на joomla 1.5 Необходимо подкрутить шаблон css чтобы сайт был mobile-friendly во всех сервисах как пример https://search.google.com/test/mobile-friendly Прилагаю фото того что сейчас выдает при проверке на мобаил френдли