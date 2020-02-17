Нужно отверстать 2 страницы на бустрапе. Оплата по факту выполнения или через БС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать страницу на Joomla CMS по макету.
По сути, требуется сделать одну страницу, но потом дублировать.
Прикрепляйте портфолио, рассматриваем постоянное сотрудничество.
Требуемые навыки: HTML5, CSS3, немного JS. Хорошее знание Joomla - обязательно.
- Похожие заказы
- $15HTML-верстка19 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый час. Нужно на сайте [url=https://ms-office-download.ru/microsoft-office-365/]https://ms-office-download.ru/microsoft-office-365/[/url] и таблице сделать кнопки примерно как тут word-load.com/word-2016.html https://yadi.sk/d/ihu702HAf6-c1w Сделать все адаптивно + сделать верстку исходной таблицы без ошибок. Жду ваших цен и контактов.Завершен4 года назад
Добрый день. Нужно: 1. Сверстать "Главная" [url=http://prntscr.com/r376nl]http://prntscr.com/r376nl[/url] и к ней мобилка [url=http://prntscr.com/r376t4]http://prntscr.com/r376t4[/url] 2. Сверстать "Посадочная страница" [url=http://prntscr.com/r377bb]http://prntscr.com/r377bb[/url] и мобилка к ней [url=http://prntscr.com/r377jg]http://prntscr.com/r377jg[/url] 3. Сделать переключалку языков 4. После верстки нужно провести натяжку, чтобы работали вот эти кнопки Дизайн [url=https://www.figma.com/file/dkUYmDjJK0PWSGob12hPjn/paycon?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/dkUYmDjJK0PWSGob12hPjn/paycon?node-id=0%3A1[/url]Завершен4 года назад
Добрый день. Нужно: 1. Сверстать "Главная" http://prntscr.com/r376nl и к ней мобилка http://prntscr.com/r376t4 2. Сверстать "Посадочная страница" http://prntscr.com/r377bb и мобилка к ней http://prntscr.com/r377jg 3. Сделать переключалку языков 4. После верстки нужно провести натяжку, чтобы работали вот эти кнопки Дизайн [url=https://www.figma.com/file/dkUYmDjJK0PWSGob12hPjn/paycon?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/dkUYmDjJK0PWSGob12hPjn/paycon?node-id=0%3A1[/url]Завершен4 года назад
Необходимо создать виджет-страничку, на которой будет отображаться информация с N серверов в локальной сети. Необходимо чтобы отображалась информация о свободном дисковом пространстве на диске С и D, а также процент заполнения БД, размещенной на сервере. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сверстать простое письмо с адаптацией под телефон и планшет. Есть файл с текстом, скрин прилагаю Предложения рассматриваю с указанными - ценой и сроком При удачном исполнении - долгосрочное сотрудничествоЗавершен4 года назад
Сверстать лендинг с адаптацией под телефон и планшет по теме продажа цветов. Макеты отправлю исполнителюЗавершен4 года назад
Макеты в JPG во вложении, исходники передам исполнителю. Там 16 страниц. Обычно платил верстальщикам 500 рублей час, по моим ощущениям там работы не более чем на 30 часов. Но оцените проект вы. Выбираю исполнителем тут, оплачиваю по ...Завершен4 года назад
- $10
1. Внести небольшие изменения в верстку страницы, нужно чтоб форма ввода немного по-другому отображалась. 2. На сайте есть поле ввода, в которое пользователь вводит номер телефона Нужно настроить плейсхолдер вида "(XXX)-XXX-XX-XX", где X цифры. Чтоб пользователь с ...Завершен4 года назад
Доброго времени суток.Меня зовут Фармон.Прошел курсы верстки в skillbox.ru.Хочу много практики под руководством ментора.Буду очень признателен и готов работать за Знания. В процессе обучения.HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад