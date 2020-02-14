В поисках ментора.

HTML-версткаЗакрыт6 заявок240 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток.Меня зовут Фармон.Прошел курсы верстки в skillbox.ru.Хочу много практики под руководством ментора.Буду очень признателен и готов работать за Знания.

В процессе обучения.

4 года назад
Fara_007
35 летОАЭ
4 года в сервисе
Был
4 года назад