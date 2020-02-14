Надо сверстать одностраничку

Нужно сверстать полностью макеты "Информационный раздел.psd", "Страница блога.psd" и "Блог.psd". Срок: 17-18 февраля.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
HTML5/CSS3/Возможен JS
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