Исправить верстку на Wordpress

1) Нужен спец с айфоном, который поправит отображение полей «откуда» и «куда» (Яндекс API) в калькуляторе именно на айфоне. На адроиде все ок, а на айфоне они не отображаются совсем (скриншоты)

2) Шапка «наезжает» на обложку → все элементы обложки разъезжаются. Происходит не всегда. Баг заметен на всех устройствах. Видео https://yadi.sk/i/LE5duIgI1lbgQQ

Пишите с примерной стоимостью за работу, пожалуйста