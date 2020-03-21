Исправить верстку на Wordpress

HTML-версткаЗавершен10 заявок244 просмотра
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1) Нужен спец с айфоном, который поправит отображение полей «откуда» и «куда» (Яндекс API) в калькуляторе именно на айфоне. На адроиде все ок, а на айфоне они не отображаются совсем (скриншоты)

2) Шапка «наезжает» на обложку → все элементы обложки разъезжаются. Происходит не всегда. Баг заметен на всех устройствах. Видео https://yadi.sk/i/LE5duIgI1lbgQQ 

Пишите с примерной стоимостью за работу, пожалуйста

WordPress
4 года назад
loginova_ann
Анна 
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$10
1 день
WMZ
Спасибо Владимиру за оперативно решенный вопрос, с которым ранее не смогли справиться другие специалисты! Рекомендую к сотрудничеству)
Отличный заказчик! Интересная задачка и оплата в срок. Рекомендую!
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