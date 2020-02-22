Сверстать лэндинг

$20
HTML-версткаЗавершен28 заявок425 просмотров
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Нужно сверстать лэндинг в 3 размерах. 

4 года назад
sp_29
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mills
38 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
4 года назад
$20
6 дней
WMZ
Отличный исполнитель, планировал сделать все за 4 дня, сделал за 2 и без ошибок. Работаем повторно!
Светлана дала в работу очень интересный проект. Быстрый фидбек по интересующим моментам дал возможность выполнить задание максимально быстро и качественно. Однозначно рекомендую Светлану к сотрудничеству, как приятного в общении и толкового заказчика!
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