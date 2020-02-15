Интеграция кнопки Купить в кредит на сайт JoomShopping

Требования к верстке: 1. Использовать HTML5 и CSS3 2. Все подгружаемые элементы (шрифты, стили, скрипты, картинки) должны быть локальными, а не ссылаться в инет. 3. Все пути к картинкам верстки (не относящиеся к контентной части) должны быть прописаны ...