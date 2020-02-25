Требуется качественная верстка страницы

$45
HTML-версткаЗавершен44 заявки796 просмотров
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Требования к верстке:

1. Использовать HTML5 и CSS3

2. Все подгружаемые элементы (шрифты, стили, скрипты, картинки) должны быть локальными, а не ссылаться в инет.

3. Все пути к картинкам верстки (не относящиеся к контентной части) должны быть прописаны в стилях (через переменные)

4. Должна соблюдаться семантичность (не располагать блочные элементы внутри строчных и т.п.)

5. Количество подключаемых файлов (стили, скрипты, картинки) и их размер должны быть сведены к минимуму (насколько это возможно, без фанатизма)

6. Желательно классы и переменные называть логичными английскими именами.

7. Если верстается на Bootstrap, то использовать все встроенные в него переменные, миксины и т.п. (самописные свести в минимуму, если возможно)

8. Если подключаются внешние вендорские зависимости, то ни в коем случае не изменять их код

9. Сжимать графику, особенно png. Вместо растровых картинок использовать векторные (svg) либо иконочные шрифты (без фанатизма, с умом)

• адаптивная верстка

• сжатые сроки

Пример в приложении (в работу отдается PSD)

4 года назад
Yahh
40 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Ruenes
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$45
4 дня
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