Верстка

HTML-версткаЗакрыт17 заявок297 просмотров
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Верстка должна быть построена на bootstrap

Использовать scss, gulp.

https://drive.google.com/drive/folders/1ipX0vdoS9ZwGQ0KOiqSTHSe0s7bAosK3

4 года назад
pavltr
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
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