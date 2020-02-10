Доработка и вёрстка сайта (Python\Django\HTML\CSS\JS)

Необходимо убрать картинку из шаблона сайта силами CSS, достаточно установить display:none в зависимости от разрешение экрана. Установку кода на сайт произведем самостоятельно, при необходимости добавим индинтификатор к объекту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проектная работа!!!
Требуется специалист по работе с интернет проектами в команде.
Задача - Необходимо доработать сайт на питоне и джанго. Поправить ошибки в коде. Поправить вёрстку в десктопной версии и сверстать мобильную версию. А также дальнейшая поддержка сайта. Умение работать с Front End и Back End является преимуществом.
Необходимо умение читать ТЗ и задавать по ним вопросы, уточнять для достижения необходимого результата. Уметь правильно писать лаконичный html, css, js код и уметь правильно размещать (каталогизировать) минимальное количество файлов в шаблоне. Приветствуется вежливость, стрессоустойчивость и внимательность к деталям.
Необходимо: разбираться в bootstrap и grid верстке, обязательно проверять верстку на кроссбраузерность и адаптивность, умение работать с fool page css js и dark theme css js. Умение быстро верстать с макета. Работать придется в сжатый срок, так что необходима полная занятость на проект, ориентировочно объем на 2 недели работ.
Необходимо перед сдачей работы проверять правильность нового внедренного кода не только в консоли, но и онлайн на сайте, чтобы не ехала верстка, не было конфликтов в работе других модулей и т.д. Сайт самописный, работает на Django Framework и Python 3
Работа не будет принята, если будут недочеты, всё равно придется доделывать и переделывать, а если это будет происходить постоянно, не будет смысла продолжать работать, из-за затрат времени на проверки чужих ошибок. Время на проверку можете включать в смету, но соответственно и ошибок быть не должно.
Оплата почасовая, или фиксировано за проект. При отклике указывайте стоимость своего времени в час.
От вас ожидаем короткого описания о своём предыдущем опыте, а также примеры ваших работ.
Мы откажем вам если:
-У вас нету как минимум 5-летнего опыта работы с Python и Django, Вы против прозрачности вашей работы (учёт отработанного времени используя Trelo и т.п.) Вы любите преувеличить объём работы.
Обязательные требования - Знание языков: Python 3, MySQL, js, HTML, CSS (SCSS, SASS), Системы управления контентом (CMS): Самописные проекты Фреймворки: Django, jQuery, Bootstrap Системы управления версиями и репозиторий: GIT, Bitbucket Работа с любым API любого сервиса. Адаптивная responsive верстка, под разные разрешения (планшеты и телефоны на базе Android и iOS). Кроссбраузерная верстка – любое устройство, любой браузер IE и Edge в том числе
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