Требуется верстка шапки сайта (поиск по сайту, выпадающие меню каталог

HTML-версткаЗакрыт10 заявок304 просмотра
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Требуется верстка шапки сайта (поиск по сайту, выпадающиеменю каталог с анимированными картинками) ModXКартинки и PSD файл предоставляемИмеется ссылка на готовый образец сайта , который устраиваетнас  по функционалу

4 года назад
Pavelob
59 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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