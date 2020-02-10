Сделать сортировку товаров по популярности (OpenCart)

Нужно сверстать главную страницу для интернет магазина. Если всё пройдет гладко, то буду дальше с вами работать. Исходник в Figma
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас сортировка товаров по алфавиту.
нужно чтобы во всех категориях сначала отображались самые популярные товары.
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