Сделать сортировку товаров по популярности (OpenCart)

$7
HTML-версткаЗакрыт4 заявки175 просмотров
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сайт https://skybike.com.ua/

Сейчас сортировка товаров по алфавиту.

нужно чтобы во всех категориях сначала отображались самые популярные товары.

OpenCart
4 года назад
HitiStudio
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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