Требуется верстка

Копирование сайта ТЗ по ссылке https://drive.google.com/open?id=1byZaQOeI4ruklhurOUSTWiwQkeED9O63FCQp-51uRmAПо завершению залить на хостинг Бюджет 1000р сроки 2-3 дня
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нужна адаптивная верстка лендинга,+ подключить формы обратной связи ,пишите сразу сроки в л/с
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