Сверстать страницу

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Здравствуйте

Есть страница https://www.iv-nord.de/

Нужно сделать примерно вот так https://iv-nord.whiteisland.net/

Говорю примерно, потому что дизайна отрисованного нету. Мы созваниваемся, обсуждаем детали и работаем. Проблем с недопониманием не будет, эти риски я беру на себя. 

Дополнительное знание Wordpress -это большой плюс

Спасибо

4 года назад
IgorChernenko
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад