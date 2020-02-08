Сверстать страницу

Сверстать одностраничник html/css/возможно js
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
Есть страница https://www.iv-nord.de/
Нужно сделать примерно вот так https://iv-nord.whiteisland.net/
Говорю примерно, потому что дизайна отрисованного нету. Мы созваниваемся, обсуждаем детали и работаем. Проблем с недопониманием не будет, эти риски я беру на себя.
Дополнительное знание Wordpress -это большой плюс
Спасибо
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