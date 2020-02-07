Переверстать шапку сайта адаптивно

Есть сайт на вордпрессе [url=http://penoplast.moscow/]http://penoplast.moscow/[/url] хочу его в html виде без всякого намека на вордпрес (плагины, стили все почистить). То есть внешне должен быть 1 к 1, но начинка должна быть нормальная. Надеюсь доступно объяснил.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переверстать шапку сайта на WP (дескстоп, планшет, мобильная версии).
Интересует стоимость
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