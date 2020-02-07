Переверстать шапку сайта адаптивно

HTML-версткаЗакрыт5 заявок148 просмотров
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Переверстать шапку сайта на WP (дескстоп, планшет, мобильная версии).

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4 года назад
worldsova
Елена 
56 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
15 отзывов