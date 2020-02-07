Сделать верстку презентации для лэндинга на Tilda

HTML-версткаЗакрыт8 заявок836 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать верстку для лэндинга на Tilda часть небольшой презентации.

Презентация: https://www.offidocs.com/osessionx02/#/client/REVGQVVMVABjAGRlZmF1bHQ=?username=guest02&password=server0102 

Оплата -15 тыс. руб.

Срок - 3 дня

Tilda
4 года назад
office5wan
Никита 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Респонсив верстка 3х страниц

    Здравствуйте! Нужна верстка по макету в фигме 3х страниц. Сайт по онлайн продаже билетов на концерты. Главная сос лайдером и списков концертов, страница меропрития с его описанием и списком концертов и простейшая текстовая страница. Верстка нужна ltr и rtl, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка email

    Привет - необходимо сверстать 5 html шаблонов для почтового рассыльщика getresponse

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Воcстановить из вэбархива 3 сайта

    Есть 3 домена. На них нужно воcстановить сайты из вэбархива.  Дальше нужно залить их на хостинг и подправить косяки, если будут.  В итоге должны получиться сайты, идентичные вэбархиву, с подправленными нюансами (например, если нет картинки, то ее ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка email письма

    Требуется сверстать письмо для сервиса email рассылок unisender.com. Во вложение макет письма, которое нужно сверстать. Исходник письма в программе CoralDraw.

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка сайта + натяжка на WP

    Давно не брал я в руки шашек.  Привет, друзья, Три года не появлялся на сервисе, но сейчас появилась необходимость в специалисте с опытом WP  Ссылка на макеты в инвижн - https://projects.invisionapp.com/share/GBVP81VYA4X#/screens/402606518 ( главная страница десктоп + мобильная, страница ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка страниц

    Доброго дня. Нужно сделать верстку на Битрикс, карточка товара и главная страница + добавление функционала. Верстка сделана в фигме, адаптив. [url=https://drive.google.com/drive/folders/1VDvhPnnwQ1MhtIMd14XFVnFHhz_nB3WC]https://drive.google.com/drive/folders/1VDvhPnnwQ1MhtIMd14XFVnFHhz_nB3WC[/url] Но есть список правок для версий, нужно будет сделать.   Правки [url=https://drive.google.com/file/d/1RqF32WMOkynRH8cvJAKEmo-ziBd5Hxst/view]https://drive.google.com/file/d/1RqF32WMOkynRH8cvJAKEmo-ziBd5Hxst/view[/url] От вас цена и сроки.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать верстку для сайта

    $190

    Необходимо сделать адаптивную верстку дизайн макетов. Всего 6 страниц.[url=https://drive.google.com/drive/folders/17wqaYomrDYWzPylsmX_sSzIFBBsWuE1y] [/url]Требования:  1. Должны присутствовать динамические элементы, просто статическую страницу не хотелось бы видеть.!!! 2. Соблюдение стандартов W3C 3. Кроссбраузерность 4. Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts) 5. Реализация pixel perfect 6. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка адаптивного веб-сайта на bootstrap 4

    Необходимо сверстать адаптивный сайт из 10 страниц на bootstrap 4 из psd (десктоп + мобильная). Основные требования: 1. Чистый html. 2. Использование библиотеки bootstrap 4. 3. Использование бесплатной версии библиотеки иконок font awesome. 4. Использование шрифта google семейства Roboto. Основные страницы:  Главная(1), ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад