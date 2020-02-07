Сделать верстку презентации для лэндинга на Tilda

Здравствуйте! Нужна верстка по макету в фигме 3х страниц. Сайт по онлайн продаже билетов на концерты. Главная сос лайдером и списков концертов, страница меропрития с его описанием и списком концертов и простейшая текстовая страница. Верстка нужна ltr и rtl, ...
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Необходимо сделать верстку для лэндинга на Tilda часть небольшой презентации.
Презентация: https://www.offidocs.com/osessionx02/#/client/REVGQVVMVABjAGRlZmF1bHQ=?username=guest02&password=server0102
Оплата -15 тыс. руб.
Срок - 3 дня
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