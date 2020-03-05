Воcстановить из вэбархива 3 сайта

HTML-версткаЗавершен7 заявок239 просмотров
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Есть 3 домена. На них нужно воcстановить сайты из вэбархива. 

Дальше нужно залить их на хостинг и подправить косяки, если будут. 

В итоге должны получиться сайты, идентичные вэбархиву, с подправленными нюансами (например, если нет картинки, то ее добавить).

Оплата по факту либо БС:

strelkimusic.ru

https://web.archive.org/web/20160327183838/http://www.strelkimusic.ru/

biaznazvy.com

https://web.archive.org/web/20080723015111/http://www.biaznazvy.com/

cloverclub.by

https://web.archive.org/web/20131216214751/http://cloverclub.by/

4 года назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
foxworksystem
Олег 
30 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$10
15 дней
WMZ
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