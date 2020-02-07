Правка сайта на Joomla 3x

HTML-версткаЗакрыт6 заявок171 просмотр
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1.Устранить конфликт формы rsformpro и unite nivo slider.

(не работает форма в модальном окне при нажатии на кнопку)

2.Сверстать один блок по заготовке

Подробности исполнителю.

Цена договорная

Joomla
4 года назад
Intern85
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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