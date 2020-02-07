Переверстать сайт

Есть 3 домена. На них нужно воcстановить сайты из вэбархива. Дальше нужно залить их на хостинг и подправить косяки, если будут. В итоге должны получиться сайты, идентичные вэбархиву, с подправленными нюансами (например, если нет картинки, то ее ...