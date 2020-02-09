Анимированная открытка для сайта

К празднику "8 марта", нужно сделать анимированную открытку, которая будет публиковаться на сайте.

Исходные данные:

1) Будет изложен сценарий, по которому нужно будет сделать эффекты

2) Будут даны иллюстрации, которые нужно будет соединить. На выходе получаем готовую анимированную открытку

3) Также будет приложена аудио-дорожка, которая будет воспроизводиться после нажатия на кнопку "плей".

4) При переходе по ссылке на открытку эффекты будут отображаться, а после нажатия на кнопку "плей" начнет появляться текст, также начнет воспроизводиться музыка.

В прикрепленных файлах можно посмотреть, какие иллюстрации создает дизайнер. Используется формат PSD. https://cloud.mail.ru/stock/eSxZf8uhkGVaSWZ6uabD3E2e

Также в прикрепленных файлах будет выложен готовый образец проделанной работы.

Ссылка на готовый пример открытки: http://www.dnk.ru/dnk-31-2020/