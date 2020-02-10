Адаптивная верстка+натяжка WordPress

Здравствуйте, есть сайт http://illusion-ds.net

Хочу сделать редизайн. Я уже подготовил дизайн, необходимо сделать адаптивную верстку с валидным кодом и без ошибок. Затем натянуть на движек WordPress. Много элементов повторяется и можно брать с сайта. Всего 1 главная страница, страница Блога и одностраничник. Важно сделать качественно и удобно для дальнейшей эксплуатации.

Если делаете все вместе-отлично, пишите цену. Если только верстка или движек-отдельно, чтоб понимать.

Детальное задание и все страницы кину кандидатам.

Спасибо!