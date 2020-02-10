Перенести верстку на Bootstrap

Нужен скрипт. 2 поля. В одно вставляем список номеров телефонов в разном формате. жмем кнопку, получаем во втором поле список номеров телефонов в едином формате. Формат должен быть 79998887755 на выходе на входе может быть +7(475)783-75-84 8(475)783-75-84 +7(475)783-75-84 +74757837584 84757837584 (475)783-75-84 4757837584 и т.п. любые вариации
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перенести существующий дизайн сайта на Bootstrap
Дизайн можно подвергать частичному изменению.
Без привязки к CMS.
Структура сайта 3-х колоночная.
На выходе должно получиться 2 страницы.
Главная страница в виде новостной ленты по центру.
Внутренняя страница с текстом, таблицей и фото галереей.
Доработать.
Добавить в шапке форму поиска и иконки для выбора размера шрифта и фона сайта (версия для слабовидящих)
Добавить под шапкой горизонтальное меню.
Добавить слайдер на главную страницу из 3-х фото+текст
Добавить вариант отображения новостей плиткой.
PSD макета нет! Только действующий рабочий сайт. (если критично, и не будет заявок, то закажу макет дизайна отдельно)
Текущий сайт: http://vasrada.gov.ua/
Пример который нравится: https://www.kmu.gov.ua/
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется верстка шапки сайта (поиск по сайту, выпадающиеменю каталог с анимированными картинками) ModXКартинки и PSD файл предоставляемИмеется ссылка на готовый образец сайта , который устраиваетнас по функционалуHTML-верстка10 заявокЗакрыт4 года назад
Адаптивная верстка одной простой страницы, для кофейного аппарата. Скриншот прилагаю.Завершен4 года назад
Здравствуйте, нужен профессионал своего дела, который умеет качественно и аккуратно верстать из макетов, важно чтобы Вас не смущал чужой код, Вы должны быть очень внимателен к мелочам, т.е. к самому макету, мы не просим 100% ...Завершен4 года назад
Здравствуйте, есть сайт http://illusion-ds.net Хочу сделать редизайн. Я уже подготовил дизайн, необходимо сделать адаптивную верстку с валидным кодом и без ошибок. Затем натянуть на движек WordPress. Много элементов повторяется и можно брать с сайта. Всего 1 ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Есть работающий сайт - 12-13.plus нужно сегодня сверстать приложенную страницу при этом блоки "уникальные курсы", "отзывы", "о рек", "подписка", футер (выделены красным на изображении) - они уже сверстаны на 12-13.plus, там только два изменения в цветах ...Завершен3 года назад
Нужна верстка лендинга, адаптив и рабочая форма "обратного звонка". Без предоплаты. Оплата по факту или через б/с. Указывайте цену и сроки. СпасибоHTML-верстка21 заявкаЗакрыт4 года назад
- $7
сайт [url=https://skybike.com.ua/]https://skybike.com.ua/[/url] Сейчас сортировка товаров по алфавиту. нужно чтобы во всех категориях сначала отображались самые популярные товары.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сверстать главную страницу для интернет магазина. Если всё пройдет гладко, то буду дальше с вами работать. Исходник в FigmaЗавершен4 года назад
- $40
На имеющийся лендинг адаптировать новый контент + доработать конверсионные элементы, сделать более приятные формы заявки и добавить кнопок в разных разделах.HTML-верстка29 заявокЗакрыт4 года назад