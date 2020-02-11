Найти расположение файла обработчика в лендинге

Вообщем здесь два лєнда:

https://dropmefiles.com/OwitT

в этом camp.rar файл с обработчиком s1.php

при переходе на єтот линк: сайт.ком/s1.php отправляется пустая заявка

вот именно такой же файл отвечающий за отправку формы, нужно найти в архиве airtws.rar, для того что бы при переходе на него так же отправлялась пустая заявка.